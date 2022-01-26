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19 минут назад

Китайские ученые заявили о новом коронавирусе

Ученые из китайского Уханя заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, ранее обнаруженного в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщает «РИА Новости».

Китайские ученые заявили о новом коронавирусе
Фото: ReutersReuters

«Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что в настоящее время NeoCoV угрожает только летучим мышам — опасность для людей он будет представлять при определенной мутации. Однако природа вируса по-прежнему остается загадочной.

На данный момент исследование китайских ученых находится на стадии препринта. Текст работы размещен на bioRxiv, его должны проверить эксперты.

Ранее в ВОЗ допустили завершение пандемии COVID-19 в 2022 году.

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