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59 минут назад

Генсек НАТО заявил об ухудшении ситуации на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что напряженность возле границы с Украиной приобретает нарастающий характер, сообщает РИА Новости.

Генсек НАТО заявил об ухудшении ситуации на Украине
Фото: ReutersReuters

Столтенберг отметил ухудшение ситуации на Украине и заявил, что в НАТО не наблюдают разрядки ситуации. Генсек Североатлантического альянса призвал Россию к «незамедлительной деэскалации» конфликта. Столтенберг также добавил, что у НАТО и России существует ряд серьезных разногласий, которые усложняют диалог двух сторон.

Ранее Столтенберг предложил России восстановить миссии в Москве. Он также выступил с инициативой создать прямую линию связи между сторонами и призвал активнее использовать военные контакты. Генсек НАТО уверен, что эти предложения позволят избежать инцидентов.

26 января США анонсировали поставку новой партии оружия на Украину. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что они прибудут в Киев на этой неделе.

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