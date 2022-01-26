Генсек НАТО заявил об ухудшении ситуации на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что напряженность возле границы с Украиной приобретает нарастающий характер, сообщает РИА Новости.

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Столтенберг отметил ухудшение ситуации на Украине и заявил, что в НАТО не наблюдают разрядки ситуации. Генсек Североатлантического альянса призвал Россию к «незамедлительной деэскалации» конфликта. Столтенберг также добавил, что у НАТО и России существует ряд серьезных разногласий, которые усложняют диалог двух сторон.

Ранее Столтенберг предложил России восстановить миссии в Москве. Он также выступил с инициативой создать прямую линию связи между сторонами и призвал активнее использовать военные контакты. Генсек НАТО уверен, что эти предложения позволят избежать инцидентов.