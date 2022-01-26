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14 минут назад

Американцев призвали немедленно покинуть Украину

Посольство США в Киеве призвало американцев немедленно покинуть территорию Украины в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности. Сообщение опубликовали на сайте дипмиссии.

Американцев призвали немедленно покинуть Украину
Фото: ТАССТАСС

«Ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий со стороны России и может незаметно ухудшиться. Посольство США призывает американских граждан, находящихся в Незалежной, рассмотреть возможность покинуть ее территорию сейчас, воспользовавшись коммерческим или частным транспортом», — говорится в сообщении.

На сайте дипмиссии отметили, что у американцев, желающих вернуться домой, «есть несколько вариантов коммерческих рейсов из всех международных украинских аэропортов».

Ранее Госдепартамент США заявил, что эвакуирует часть своих дипломатов и их семьи с территории Украины. Также в ведомстве призвали американцев воздержаться от поездок в Незалежную.

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