Американцев призвали немедленно покинуть Украину

Посольство США в Киеве призвало американцев немедленно покинуть территорию Украины в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности. Сообщение опубликовали на сайте дипмиссии.

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«Ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий со стороны России и может незаметно ухудшиться. Посольство США призывает американских граждан, находящихся в Незалежной, рассмотреть возможность покинуть ее территорию сейчас, воспользовавшись коммерческим или частным транспортом», — говорится в сообщении.

На сайте дипмиссии отметили, что у американцев, желающих вернуться домой, «есть несколько вариантов коммерческих рейсов из всех международных украинских аэропортов».