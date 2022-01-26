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23 минуты назад

Трамп предупредил о возможном начале Третьей мировой войны

Бывший президент США Дональд Трамп назвал сумасшествием идею отправки в Европу дополнительного контингента американских военнослужащих на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп предупредил о возможном начале Третьей мировой войны
Фото: ReutersReuters

«Это сумасшествие. Это никогда не случилось бы при мне», - сказал экс-лидер США в эфире подкаста The Great America Show.

По мнению Трампа, действия нынешней администрации США способны «начать Третью мировую войну».

24 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки в Европу дополнительного военного контингента в составе 8,5 тысячи человек в связи с обострением ситуации вокруг Украины.

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По словам Кирби, окончательное решение еще не принято, но боевые и транспортные подразделения, разведка, авиация и медики приведены в состояние повышенной готовности.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал поведение Запада «военным угаром», целью которого является заставить Киев «сорваться на силовую операцию в Донбассе» или иным способом похоронить минские соглашения.

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