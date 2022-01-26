В США допустили введение личных санкций против Путина

Угрозы возможных санкций против России в случае ее нападения на Украину с каждым разом становятся все более суровыми. На этот раз уже сам президент США Джо Байден допустил, что при вторжении санкции могут быть введены лично против президента России Владимира Путина.

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Аналогичной позиции придерживаются и в Великобритании. По словам министра иностранных дел Лиз Трасс, Лондон не исключает возможности введения таких рестрикций в отношении российского лидера. Более того, она отметила, что Соединенное Королевство предложит законопроект об ужесточении антироссийских санкций в течение нескольких дней. Трасс уточнила, что британская сторона намерена охватить ограничениями больше компаний и физлиц в России.

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По данным The Mirror, Байден вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и лидерами стран Евросоюза и НАТО уже обсудили усилия по сдерживанию "российской агрессии", в том числе путем подготовки серьезных экономических издержек для Москвы и укрепления обороны восточного фланга НАТО. Они решили, что в случае "вторжения" на Украину против России будет введен "беспрецедентный пакет санкций", хотя дипломатические переговоры по-прежнему остаются "первоочередной задачей".

Введение санкций против представителей российской власти и ее близкого окружения де-факто будет означать превращение России в страну-изгоя, сказал "Газете.Ru" политолог-американист Малек Дудаков.

"Именно поэтому я не верю в возможность их реализации. Россия - это не КНДР и не Иран, не маленькая страна, которая не особенно влияет на остальной мир. Россия - это большая экономика, крупнейший энергетический партнер ЕС, одна из крупнейших в мире армий. Понятно, что никому из западного истеблишмента не хотелось бы превращать ее в страну-изгоя, особенно на фоне того, как они наращивают противостояние с Китаем. Бросать Россию в объятия Китая - не самая правильная геостратегическая задача", - пояснил эксперт.

По его мнению, обсуждение таких санкций - это попытка оказать на Россию психологическое давление. Но, как полагает Дудаков, российские дипломаты понимают, что на такие меры США и ЕС пойти не готовы.

"Эти санкции бумерангом ударят по Вашингтону, по Брюсселю, по администрации Байдена. Они это сами понимают и в итоге на них не пойдут, сколько бы они об этом ни говорили", - констатировал политолог.

Помимо личных рестрикций против представителей российской власти, Запад все еще обсуждает возможность отключения России от SWIFT в случае нападения на Украину. Эта идея активно обсуждается в США, и, как пишет издание The Telegraph, ее поддерживает и британский премьер-министр. Причем в Европарламенте такая инициатива была представлена еще в апреле прошлого года.

Хотя сейчас немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники утверждает, что США и страны ЕС уже отказались рассматривать возможность отключения России от системы SWIFT, поскольку, как полагают источники, этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой больше не будут доминировать страны Запада.

В связи с такими противоречивыми сообщениями Запада перспективы реализации санкций остаются туманными. По мнению главного научного сотрудника института США и Канады РАН Владимира Васильева, американская администрация сама себя загнала в угол, начав раскручивать версию неминуемой агрессии России против Украины.

В связи с этим возникла проблема санкций, в частности встал вопрос о возможности введения превентивных санкций. Как утверждает Владимир Васильев, санкции, предложенные сенатором-демократом Робертом Менендесом, предполагающие рестрикции против российской власти, - это объявление России экономической войны, включая разрыв политических связей с руководством страны.

"В связи с этим встал совершенно очевидный вопрос: если эти санкции будут введены, для Байдена никакой возможности позвонить в Кремль, Путину, не будет. Тогда получается, что США попали в капкан. Дело в том, что санкции против Путина - это одновременно и санкции против Байдена", - сказал эксперт "Газете.Ru".

По его словам, в США Байдена считают слабым президентом и полагают, что на переговорах с Путиным он может прогнуться. Тот факт, что американский президент сейчас заговорил о личных санкциях против российского коллеги, свидетельствует о том, что на него оказывается огромное давление в пользу их принятия, отметил Владимир Васильев.

"Еще существует мнение, что угроза введения санкций более действенная, чем сами санкции. Байден хорошо понимает, что, если эти санкции будут введены, на его отношениях с российским президентом можно будет поставить крест, что сейчас в условиях треугольника Москва-Пекин-Вашингтон совершенно США не выгодно. Это также доказывает, что на Байдена оказывается исключительно серьезное давление", - констатировал он.