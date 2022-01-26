Турция срочно запросила доппоставки газа у Азербайджана

Иран, который является одним из крупных поставщиков газа в Турцию, ранее приостановил поставки газа на 10 дней из-за технического сбоя. Позднее Тегеран сообщил о возобновлении экспорта газа, однако правительство Турции опровергло эти заявления и направило в Тегеран специальную делегацию для разрешения ситуации. Уточняется, что более половины электроэнергии в Турции производится на газовых электростанциях, в связи с чем правительству страны пришлось ввести отключение электроэнергии на три дня в неделю практически во всех промышленных зонах.