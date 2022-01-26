Турция срочно запросила доппоставки газа у Азербайджана

В Азербайджан поступил запрос Турции на дополнительные поставки газа из-за технических проблем импорта из Ирана. В результате было принято решение увеличить поставки, заявил официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, сообщает РИА Новости.
Иран, который является одним из крупных поставщиков газа в Турцию, ранее приостановил поставки газа на 10 дней из-за технического сбоя. Позднее Тегеран сообщил о возобновлении экспорта газа, однако правительство Турции опровергло эти заявления и направило в Тегеран специальную делегацию для разрешения ситуации. Уточняется, что более половины электроэнергии в Турции производится на газовых электростанциях, в связи с чем правительству страны пришлось ввести отключение электроэнергии на три дня в неделю практически во всех промышленных зонах.
"На фоне технических проблем, наблюдаемых в последние дни в связи с импортом природного газа из Ирана в Турцию, турецкая сторона обратилась к Azerbaijan Gas Sales Company (AGSC) с запросом об импорте дополнительных объемов газа для компенсации временной нехватки. AGSC представляет компании, участвующие в консорциуме "Шахдениз". Поступивший из Турции запрос был рассмотрен в компании. Было принято решение увеличить объем газа, экспортируемого из Турции в Азербайджан, в рамках имеющихся возможностей и в соответствии с возникшим спросом", - отметил Ахмедов.
Ранее стало известно, что в Европе нашли альтернативу природному газу из России. Речь идет о топливе, производимом при помощи архей — одноклеточных организмов, живущих в том числе в залежах полезных ископаемых.