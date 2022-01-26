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36 минут назад

Американский комик высмеял Зеленского

Американский телеведущий и комик Стивен Кольбер пошутил о побеге президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего украинцев не паниковать из-за возможного «вторжения» России. Видеозапись опубликована в аккаунте шоу Кольбера в Twitter.

Американский комик высмеял Зеленского
Фото: ReutersReuters

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. При этом США, Великобритания и Австралия заявили о планах эвакуировать часть сотрудников своих посольств из Киева.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не поддаваться панике вокруг сообщений о возможном российском вторжении и попросил журналистов «быть средствами массовой информации, а не массовой истерии».

Кольбер показал кусочек обращения Зеленского, обратив внимание на то, что тот стоит «близко к краю кадра».

«Не паникуйте, верьте в армию, причин собирать чемоданы и бежать вообще нет. (…) О! Я обязательно скоро вернусь», — пошутил комик и изобразил украинского лидера убегающим из кадра.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», утверждая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Москве связывают нагнетание обстановки вокруг Украины с желанием НАТО увеличить контингент альянса в приграничных регионах.

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