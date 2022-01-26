Джонсон отказался покидать пост из-за скандала с вечеринками

Британский премьер Борис Джонсон вновь отказался покидать пост из-за скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна.

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Об этом сообщает РИА Новости.

В парламенте лидер оппозиции Кир Стармер спросил Джонсона, уйдёт ли он в отставку, на что тот ответил: «Нет».

Премьер напомнил, что лидер лейбористов всегда выступал за введение локдауна, притом что глава правительства содействовал экономическому развитию и вакцинации.

Джонсон также подтвердил, что опубликует полную версию отчёта о расследовании вечеринок на Даунинг-стрит, когда получит его.

25 января Скотленд-Ярд объявил, что проведёт расследование в связи с продолжающей поступать информацией о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии Бориса Джонсона.