Нападение на Украину назвали бессмысленным для России

Соединенные Штаты пытаются понять, в чем рациональное зерно российского поведения в отношении Украины, в том числе предполагаемых планах по нападению. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Павел Шариков, руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН и эксперт клуба «Валдай».

Фото: Сергей Пивоваров / Reuters Сергей Пивоваров / Reuters

При этом политолог назвал атаку на Украину бессмысленной для России. «Захватить территорию? Кому она нужна. Убить украинцев? Ну это геноцид, это тоже как-то совершенно не по-человечески. Здесь совершенно непонятно, в чем дело», — сказал Шариков. По его словам, очевидно, что военные действия повлекут за собой мощную реакцию Запада — и санкционную, и военную, и политическую, и международную.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на решение решение США, Германии и Австралии об эвакуации семей сотрудников дипломатических миссий на Украине. Министр обвинил западные страны в нагнетании уже и без того напряженной обстановки. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что США продолжают подталкивать власти Украины к прямым провокациям, направленным против России.