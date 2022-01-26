В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 78.94EUR 89.15
Войти в почту
43 минуты назад

Нападение на Украину назвали бессмысленным для России

Соединенные Штаты пытаются понять, в чем рациональное зерно российского поведения в отношении Украины, в том числе предполагаемых планах по нападению. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Павел Шариков, руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН и эксперт клуба «Валдай».

Нападение на Украину назвали бессмысленным для России
Фото: Сергей Пивоваров / ReutersСергей Пивоваров / Reuters

При этом политолог назвал атаку на Украину бессмысленной для России. «Захватить территорию? Кому она нужна. Убить украинцев? Ну это геноцид, это тоже как-то совершенно не по-человечески. Здесь совершенно непонятно, в чем дело», — сказал Шариков. По его словам, очевидно, что военные действия повлекут за собой мощную реакцию Запада — и санкционную, и военную, и политическую, и международную.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на решение решение США, Германии и Австралии об эвакуации семей сотрудников дипломатических миссий на Украине. Министр обвинил западные страны в нагнетании уже и без того напряженной обстановки. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что США продолжают подталкивать власти Украины к прямым провокациям, направленным против России.

С конца октября западные и украинские СМИ, а также ряд высокопоставленных политиков обвиняют Россию в подготовке военного вторжения на Украину. В качестве доказательств были представлены фото, сделанные с аэроснимков: на них видны перемещения российских войск в пределах границ страны. Россия опровергает обвинения в попытке спровоцировать конфликт и отмечает, что все передвижения военных производятся на ее усмотрение и без нарушения международных договоренностей.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители