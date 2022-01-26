ЛГБТ-активисты Польши признали корову транссексуалом

В Польше ЛГБТ-активисты признали корову транссексуалом. Как сообщает телеканал «360», по их мнению, буренка по имени Помадка чувствует себя быком, поскольку похожа на мужскую особь и не может дать потомство.
Отмечается, что корова страдает от фримартинизма — ложного гермафродитизма, который встречается при рождении разнополых двоен у животных. При такой патологии у самок недоразвиты женские половые органы и они бесплодны.
Когда владелец фермы понял, что буренка бесплодна, решил отправить ее на бойню. Однако ЛГБТ-активисты решили спасти животное и начали сбор средств, чтобы выкупить корову, потому что она «хочет быть свободной и завести друга».
Всего для выкупа скотины у фермера потребовалось 4500 тыс. злотых — около 87 тыс. рублей. Еще 500 злотых нужны на перевозку животного к новому месту обитания. На текущий момент активистам удалось собрать почти 6 тыс. злотых.