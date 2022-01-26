ЛГБТ-активисты Польши признали корову транссексуалом

В Польше ЛГБТ-активисты признали корову транссексуалом. Как сообщает телеканал «360», по их мнению, буренка по имени Помадка чувствует себя быком, поскольку похожа на мужскую особь и не может дать потомство.

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Отмечается, что корова страдает от фримартинизма — ложного гермафродитизма, который встречается при рождении разнополых двоен у животных. При такой патологии у самок недоразвиты женские половые органы и они бесплодны.

Когда владелец фермы понял, что буренка бесплодна, решил отправить ее на бойню. Однако ЛГБТ-активисты решили спасти животное и начали сбор средств, чтобы выкупить корову, потому что она «хочет быть свободной и завести друга».