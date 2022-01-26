В Париже открылась встреча советников "нормандской четверки"

В Елисейском дворце началась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» - Германии, России, Франции и Украины. Об этом со ссылкой на посольство России в Париже пишет ТАСС.

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Российскую делегацию на встрече возглавляет заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

Ожидается, что он доведет до коллег по «четверке» озабоченность Москвы по поводу ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Власти США, ЕС и лидеры G7 уже пригрозили Москве «огромными последствиями» в случае наступления на украинскую территорию. Североатлантический альянс направил дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу, а Лондон начал поставлять Украине легкое противотанковое оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России».