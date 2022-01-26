В Париже открылась встреча советников "нормандской четверки"

В Елисейском дворце началась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» - Германии, России, Франции и Украины. Об этом со ссылкой на посольство России в Париже пишет ТАСС.
Российскую делегацию на встрече возглавляет заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.
Ожидается, что он доведет до коллег по «четверке» озабоченность Москвы по поводу ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Власти США, ЕС и лидеры G7 уже пригрозили Москве «огромными последствиями» в случае наступления на украинскую территорию. Североатлантический альянс направил дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу, а Лондон начал поставлять Украине легкое противотанковое оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России».
Москва неоднократно заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс очень высока. По его словам, украинские власти концентрируют огромное количество сил на линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, и «характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям».