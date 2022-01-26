Прокурора Нидерландов уличили во вранье по делу о крушении МН17

Прокурор Нидерландов врал российским компетентным органам о наличии ордера на арест свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха. Об этом заявил уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Виноградов, пишет РИА Новости.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек, среди которых были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии и других стран. В мае 2018-го в Объединенной следственной группе (JIT) заявили, что авиалайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за случившееся на Россию. Летом 2019 года было предъявлено обвинение трем россиянам - Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову, а также гражданину Украины Леониду Харченко. При этом прокуратура Нидерландов обвиняла Россию в отказе арестовать свидетеля по делу Владимира Цемаха.

Виноградов в ходе своего выступления на заседании ЕСПЧ в Страсбурге назвал «поразительной» жалобу властей Нидерландов на неисполнение запроса о выдаче Россией гражданина Украины Владимира Цемаха.

«У любого специалиста возникает простой вопрос: как можно требовать выдачи лица, статус которого в рамках уголовного дела – свидетель? Но и это еще не все. (…) При получении разъяснений выяснилось, что прокурор врал компетентным органам Российской Федерации о наличии ордера на арест Цемаха, поскольку такового не существовало», - заявил уполномоченный.

Он обратил внимание на то, что сторона обвинения впоследствии признала в суде, что доказательств для предъявления обвинения Цемаху недостаточно.

«Власти Нидерландов требовали от России исполнить запрос о выдаче в нарушение требования собственного законодательства и соответствующих международно-правовых документов», - констатировал Виноградов.