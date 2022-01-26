ДНР обвинила Украину в переброске боеприпасов на передовую

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в переброске боеприпасов на передовую. Заявление официального представителя Народной милиции Эдуарда Басурина опубликовано на сайте ведомства.

Фото: Анна Кудрявцева / Reuters Анна Кудрявцева / Reuters

«На железнодорожные станции Красноармейск, Дружковка, Зачатовка зафиксировано прибытие эшелонов с горюче-смазочными материалами, а также боеприпасами, предназначенными для восполнения войсковых и оперативных запасов 25, 56, 54, 53, 36 бригад Вооруженных сил Украины, находящихся на линии боевого соприкосновения», — заявил Басурин.

По его словам, чтобы скрыть переброску, решено разгружать составы по ночам.

Народная милиция ДНР также утверждает, что Украина испытывает дефицит боеприпасов и пытается восполнить его с помощью поставок оружия из-за рубежа, для чего ведет переговоры со странами НАТО.

«Призываем правительства стран и международные организации, поддерживающие мирные инициативы по урегулированию конфликта на Донбассе, блокировать попытки украинской стороны получить дополнительное наступательное вооружение и боеприпасы, а также не допустить начала подразделениями ВСУ активных боевых действий», — заявил Басурин.