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1 час назад

ДНР обвинила Украину в переброске боеприпасов на передовую

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в переброске боеприпасов на передовую. Заявление официального представителя Народной милиции Эдуарда Басурина опубликовано на сайте ведомства.

ДНР обвинила Украину в переброске боеприпасов на передовую
Фото:  Анна Кудрявцева / Reuters Анна Кудрявцева / Reuters

«На железнодорожные станции Красноармейск, Дружковка, Зачатовка зафиксировано прибытие эшелонов с горюче-смазочными материалами, а также боеприпасами, предназначенными для восполнения войсковых и оперативных запасов 25, 56, 54, 53, 36 бригад Вооруженных сил Украины, находящихся на линии боевого соприкосновения», — заявил Басурин.

По его словам, чтобы скрыть переброску, решено разгружать составы по ночам.

Народная милиция ДНР также утверждает, что Украина испытывает дефицит боеприпасов и пытается восполнить его с помощью поставок оружия из-за рубежа, для чего ведет переговоры со странами НАТО.

«Призываем правительства стран и международные организации, поддерживающие мирные инициативы по урегулированию конфликта на Донбассе, блокировать попытки украинской стороны получить дополнительное наступательное вооружение и боеприпасы, а также не допустить начала подразделениями ВСУ активных боевых действий», — заявил Басурин.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в страну прибыла третья партия летального американского вооружения, в том числе противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin.

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