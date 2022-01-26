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22 минуты назад

Спящих в аэропорту Стамбула туристов сняли на видео

Из-за массовой отмены рейсов в аэропорту Стамбула многие туристы были вынуждены ночевать в воздушной гавани. Спящих на ленте выдачи багажа людей сняли на видео очевидцы. Запись распространяют российские Telegram-каналы.

По имеющимся у АТОР данным, сейчас Турцию не могут покинуть примерно 2 тысячи российских граждан. Некоторые из них находятся в аэропорту в ожидании вылета уже двое суток. Среди застрявших был замечен французский актер Жерар Депардье.

Причиной задержки рейсов стала непогода: на Стамбул обрушился сильный снегопад.

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