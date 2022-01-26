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26 января

Арабский мир «признал» Крым

Россия и арабские страны организовали заседание российско-арабского делового совета «Россия - Арабский мир: новые возможности в новой реальности», в котором приняли участие представители Крыма. Как отмечает «Правда», из-за этого в соцсетях заговорили о «признании Крыма арабским миром».

«Арабский мир признал Крым»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заседание прошло в рамках перенесенной из-за коронавируса выставки Expo 2020 Dubai. Выставка, открывшаяся 30 сентября 2021 года, будет работать до 31 марта 2022-го. Это первая всемирная выставка, которая проходит в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии (MEASA), и самое масштабное мероприятие в истории арабского мира.

В заседании российско-арабского делового совета участвовала крымская делегация. В ее составе - министр финансов Крыма Ирина Кивико, замглавы совета министров региона Георгий Мурадов, главы Южного регионального Центра поддержки экспорта и руководители крупных крымских предприятий.

Как сообщает «Крым 24», во время заседания Кивико рассказала, что сельхозпроизводители Крыма готовы поставлять в арабские страны халяльное мясо (до 300 тонн в год), яблочный сок (пять тысяч тонн), зерно (15 тысяч тонн) и другие товары.

Комментаторы в соцсетях удивились, что «Украина еще не подала ноту протеста шейхам и лидерам арабского мира».

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