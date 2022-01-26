Правительства стран ЕС пытаются решить, какие конкретные действия России, кроме военного конфликта с Украиной, должны привести к санкциям. Как рассказало Bloomberg, в ЕС рассматривают запреты на экспорт-импорт, на конвертацию валюты и отключение от SWIFT.

По словам неназванного источника агентства, страны не могут прийти к согласию по поводу причин для введения санкций, что «осложняет попытки западных союзников выступить единым фронтом, способным сдержать Москву».

По данным Bloomberg, среди поводов для санкций в ЕС рассматривают кампании по дезинформации, кибератаки, ограничение поставок газа или попытки дестабилизировать правительство президента Владимира Зеленского.

Страны Балтии и Восточной Европы считают, что гибридной кибератаки должно быть достаточно для введения санкций.

По словам собеседника Bloomberg, ЕС работает над проектом мер, который включает ограничение способности Москвы конвертировать валюту, экспортный контроль, запрет на экспорт-импорт и ограничение доступа к ключевым технологиям. На рассмотрении также находятся отключение страны от SWIFT и штрафы в области энергетики.

При этом несколько стран Западной Европы призвали ввести для санкций переходные периоды, сделать исключения для некоторых российских банков и сделок, связанных с энергетикой.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными.

Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину. Сенат США 12 января опубликовал проект санкций, которые могут быть введены в случае эскалации на Украине.

Меры, среди прочего, включают санкции против президента, премьер-министра, главы МИД и министра обороны России, а также высокопоставленных военных.