США учли мнение Украины в ответе России по гарантиям безопасности

Американские власти сообщили Украине о том, что будет содержаться в письменном ответе Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности, сообщает РБК со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам дипломата, Вашингтон не только проинформировали Киев о том, что будет в этом документе, но и дал ознакомиться с его предварительной версией, а также запросил мнение властей Украины, которое отражено в документе.

«Так что сюрпризов для НАТО, наших европейских союзников и Украины не будет», — пообещал Прайс.

Говорят о «сюрпризах для России», представитель Госдепа предложил посмотреть на реакцию властей РФ, отметив при этом, что США «ясно давали понять», что думают о предложениях Москвы, в том числе о пунктах, которые считают неприемлемыми.

Отмечается, что США пока не передали документ Москве: «Как только он будет направлен, мы вам сообщим».