Мужчина пожертвовал собой ради спасения подруги

Мужчина из английского города Блэкпул, графство Ланкашир, пожертвовал собой ради спасения тонущей в Ирландском море подруги. Об этом сообщает Lancashire Life.

Фото: Rdaleric / Wikimedia Rdaleric / Wikimedia

29 июля 2021 года 22-летний Алекс Гибсон был на вечеринке с друзьями. Вечером он провел некоторое время со своей подругой, но пара рассталась, когда девушка отправилась в ночной клуб. Утром следующего дня подруга британца позвонила ему с Северного пирса и сказала, что больше не хочет жить. Гибсон примчался на набережную, увидел девушку в воде и сразу же бросился в море, чтобы спасти ее, несмотря на то, что он не умел плавать.

На заседании по делу, которое состоялось в понедельник, 24 января, выяснилось, что после того как Гибсон доплыл до подруги, молодые люди держались друг за друга и пытались оставаться на плаву, чтобы не утонуть. Вскоре девушка поняла, что они смогут спастись только если один из них выберется на берег и позовет на помощь. Поскольку британец не умел плавать, его подруга доплыла до суши и начала искать подмогу.

«Я помню, что видела, как он отплывал все дальше. Он кричал: "Помогите"», — отметила она.

Очевидец Марк Райт добавил, что он видел Гибсона и слышал, как он кричал, а потом потерял его из виду.

Констебль полиции Ланкашира Райан Кавана ехал по набережной и остановился, встретив на обочине Райта. В итоге он инициировал спасательную операцию, в которой принимал участие представитель благотворительной организации, которая занимается спасением людей и животных у берегов Соединенного Королевства, Ирландской Республики, Нормандских островов и острова Мэн.

Через 15 минут спасатель-доброволец обнаружил Гибсона, который лежал на воде лицом вниз. Британца доставили в больницу, где медики констатировали его смерть.