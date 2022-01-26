CNN «признал» Харьков частью России

CNN назвал украинский город Харьков «российским».

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На видео, которое предваряло беседу журналистки телеканала Кристиан Аманпур и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, были показаны кадры с учениями российских военных, при этом в качестве месторасположения было указано: Kharkiv, Russia, сообщил RT.

На записи были видны танки и другая техника, движущиеся по полю, а также установки разминирования местности, из чего неосведомленные зрители могли предположить, что российская армия передвигается по территории Харьковской области.

According to CNN, Kharkiv is already in Russia. @amanpour ONLY ON CNNhttps://t.co/z5J4wfR94s pic.twitter.com/RTzc4FApKC— Russian Market (@russian_market) January 25, 2022

Как сообщил Столтенберг, страны НАТО не будут размещать войска на Украине. Он также отметил, что альянс готов обсудить с Москвой «контроль над вооружением, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, имеющие отношение к европейской безопасности».

Генсек НАТО также сообщил, что отправит ответ на российские предложения по гарантиям безопасности одновременно с США.

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что экономику России в случае нападения на Украину ждут масштабные финансовые проблемы.