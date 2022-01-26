CNN «признал» Харьков частью России

CNN назвал украинский город Харьков «российским».
На видео, которое предваряло беседу журналистки телеканала Кристиан Аманпур и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, были показаны кадры с учениями российских военных, при этом в качестве месторасположения было указано: Kharkiv, Russia, сообщил RT.
На записи были видны танки и другая техника, движущиеся по полю, а также установки разминирования местности, из чего неосведомленные зрители могли предположить, что российская армия передвигается по территории Харьковской области.
Как сообщил Столтенберг, страны НАТО не будут размещать войска на Украине. Он также отметил, что альянс готов обсудить с Москвой «контроль над вооружением, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, имеющие отношение к европейской безопасности».
Генсек НАТО также сообщил, что отправит ответ на российские предложения по гарантиям безопасности одновременно с США.
Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что экономику России в случае нападения на Украину ждут масштабные финансовые проблемы.
«Не только мы предупреждаем о сильном общем ответе. Финансовые рынки, частный сектор принимают к сведению события», — сказал он.