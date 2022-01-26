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42 минуты назад

США запретили Белоруссии помогать «вторжению» на Украину

Если Минск позволит использовать территорию Белоруссии для нападения на Украину, то столкнется с ответными мерами со стороны США, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Как заявил Прайс, «в последние дни» Вашингтон «дал понять Белоруссии, что, если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров». Прайс не исключил, что НАТО в ответ увеличит силы альянса в соседних с Белоруссией государствах, передает РИА «Новости».

Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и никто из военачальников республики «никакой войнушки» не хотят.

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