Также администраторы сайта охарактеризовали Милановича, как пособника российских захватчиков, пропагандиста, участника кремлевских информационных спецопераций и пособника агрессии РФ против Украины. Теперь президенту Хорватии запрещен въезд в Незалежную.

Милановича внесли в базу данных «Миротворца» сразу после того, как он осудил действия НАТО по разжиганию конфликта на Украине. Президент Хорватии заявил, что если альянс развяжет войну между Незалежной и Россией, он первый отзовет свои войска из альянса.