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17 минут назад

Президент Хорватии попал в базу «Миротворца»

Президента Хорватии Зорана Милановича внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» в качестве «антиукраинского пропагандиста». Соответствующая запись появилась на странице ресурса.

Президент Хорватии попал в базу «Миротворца»
Фото: ReutersReuters

Также администраторы сайта охарактеризовали Милановича, как пособника российских захватчиков, пропагандиста, участника кремлевских информационных спецопераций и пособника агрессии РФ против Украины. Теперь президенту Хорватии запрещен въезд в Незалежную.

Милановича внесли в базу данных «Миротворца» сразу после того, как он осудил действия НАТО по разжиганию конфликта на Украине. Президент Хорватии заявил, что если альянс развяжет войну между Незалежной и Россией, он первый отзовет свои войска из альянса.

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