Киев потребовал извинений от Хорватии

"В министерство иностранных дел была приглашена госпожа посол Хорватии в Украине Аница Джамич, до сведения которой была доведена позиция о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений президента Хорватии Зорана Милановича в адрес украинского государства. Украина требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем", - сказано в сообщении.