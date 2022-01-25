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34 минуты назад

Канцлер ФРГ обратился с призывом к России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к России с призывом сделать «однозначные шаги» для деэскалации ситуации на Украине, пишет ТАСС.

Канцлер ФРГ обратился с призывом к России
Фото: ReutersReuters

«Мы ожидаем от России однозначных шагов, которые стали бы вкладом в деэскалацию», - сказал Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине.

По словам Шольца, Германия приветствует различные переговорные форматы с Россией, и ситуацию вокруг Украины необходимо разрешить дипломатическим путем. Канцлер ФРГ считает, что переговоры с Москвой, в том числе в «нормандском» формате, должны послужить урегулированию кризиса вокруг Украины.

Шольц призвал учитывать последствия для Запада при возможных санкциях против РФ

Ранее Макрон заявил, что Европа с первых дней занимается урегулированием украинского кризиса и продолжит это делать в рамках «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина и Франция), который является структурирующим. При этом, по его словам, Париж и Берлин выступают гарантами от имени других европейских стран, пишет ТАСС.

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