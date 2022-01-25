Канцлер ФРГ обратился с призывом к России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к России с призывом сделать «однозначные шаги» для деэскалации ситуации на Украине, пишет ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

«Мы ожидаем от России однозначных шагов, которые стали бы вкладом в деэскалацию», - сказал Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине.

По словам Шольца, Германия приветствует различные переговорные форматы с Россией, и ситуацию вокруг Украины необходимо разрешить дипломатическим путем. Канцлер ФРГ считает, что переговоры с Москвой, в том числе в «нормандском» формате, должны послужить урегулированию кризиса вокруг Украины.