Канцлер ФРГ обратился с призывом к России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к России с призывом сделать «однозначные шаги» для деэскалации ситуации на Украине, пишет ТАСС.
«Мы ожидаем от России однозначных шагов, которые стали бы вкладом в деэскалацию», - сказал Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине.
По словам Шольца, Германия приветствует различные переговорные форматы с Россией, и ситуацию вокруг Украины необходимо разрешить дипломатическим путем. Канцлер ФРГ считает, что переговоры с Москвой, в том числе в «нормандском» формате, должны послужить урегулированию кризиса вокруг Украины.
Ранее Макрон заявил, что Европа с первых дней занимается урегулированием украинского кризиса и продолжит это делать в рамках «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина и Франция), который является структурирующим. При этом, по его словам, Париж и Берлин выступают гарантами от имени других европейских стран, пишет ТАСС.