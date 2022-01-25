Байден: «вторжение» на Украину может стать крупнейшим со времен Второй мировой

Президент США Джо Байден считает, что, если российские силы «двинутся на Украину», это будет «самым крупным вторжением со времён Второй мировой войны». По мнению американского лидера, это «изменит мир».

Фото: AFP © Brendan Smialowski AFP © Brendan Smialowski

«Если силы двинутся туда (на Украину. — RT), это будет самым крупным вторжением со времён Второй мировой войны. Это изменит мир», — цитирует Байдена РИА Новости.

При этом он отметил, что рассуждать о вероятности эскалации вокруг Украины — «как гадать на чайных листах».