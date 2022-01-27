Писатель похвалил китайцев за новую концовку «Бойцовского клуба»

Автор романа «Бойцовский клуб» Чак Паланик отреагировал на цензурированную китайским стриминговым сервисом версию экранизации произведения. Он заявил, что новая концовка «суперзамечательная». В переделанной версии фильма в конце побеждает полиция.

Фото: кадр из видео / «Бойцовский клуб» кадр из видео / «Бойцовский клуб»

Как ранее сообщал Vice, китайские сервисы часто цензурируют ленты, потому что «правоохранительные органы на стороне правосудия всегда побеждают злодея». Писатель рассказал, что китайская концовка оказалась ближе к сюжету оригинального романа, чем сама экранизация книги режиссёра Дэвида Финчера 1999 года.

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«Вы видели это дерь*о? Это суперзамечательно! В Китае у всех всё хорошо заканчивается!» — написал Паланик в Twitter.

В оригинальной версии фильма рассказчик в исполнении Эдварда Нортона убивает в себе альтер-эго — террориста Тайлера Дёрдена, которого сыграл Брэд Питт.

Дёрден организовал теракты в высотных зданиях крупнейших банков. В финальной сцене главный герой берёт за руку свою возлюбленную Марлу Сингер (Хелена Бонем Картер), и пара смотрит за взрывами небоскрёбов. В варианте для китайских зрителей вместо этой сцены редакторы разместили титры на чёрном фоне, в которых рассказано, что «полиции удалось раскрыть план благодаря подсказке, которую оставил Тайлер, и арестовать всех преступников, предотвратив взрыв бомбы».

«После суда Тайлера отправили в психиатрическую больницу, где его вылечили. Он вышел из больницы в 2012 году», — говорится в фильме.

Паланик в интервью TMZ рассказал, что китайская версия больше соответствует замыслу его книги. Оригинальный роман заканчивается тем, что герой стреляет себе в голову и просыпается в психиатрической больнице, думая, что попал на небеса.

«Ирония в том, что китайцы изменили фильм так: они привели концовку почти точно в соответствие с концовкой книги, в отличие от концовки Финчера, которая была более эффектной визуально. Так что в некотором смысле китайцы немного вернули фильм к книге», — прокомментировал писатель.

Паланик добавил, что пересмотр его произведений не стал для него большой новостью, поскольку на протяжении многих лет некоторые зарубежные издатели редактировали роман так, чтобы он заканчивался так же, как фильм.