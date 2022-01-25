В совет директоров «Газпрома» выдвинули зятя Назарбаева

В совет директоров «Газпрома» выдвинут зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, председатель ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев. Он фигурирует в списке кандидатов, предложенных правительством России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Foreign and Commonwealth Office / Wikimedia Foreign and Commonwealth Office / Wikimedia

17 января Кулибаев ушел с поста главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен». В своем обращении он заявил, что решил сложить с себя соответствующие полномочия. Кулибаев женат на средней дочери бывшего президента Казахстана Динаре.