Пока вы не уснули: ответ США России и массовый блэкаут в странах СНГ

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Раскрыт ответ США по гарантиям безопасности

Соединенные Штаты намерены в ответ на российские предложения по гарантиям безопасности обозначить области, в которых они могут отреагировать на обеспокоенность РФ. Об этом пишет во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС.

Три страны СНГ остались без электричества

Массовое отключение электроэнергии произошло в Узбекистане, Кыргызстане и на юге Казахстана. В Ташкенте (Узбекистан) из-за отключения электричества остановлено метро.

Мишустин уволил арестованного замминистра

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минтранса Владимира Токарева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Сын российского миллиардера утонул в Неве

Восьмилетний сын миллиардера утонул, провалившись под лед Невы в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Об этом пишет Telegram-канал SHOT. По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области, сообщение о том, что на акватории реки Нева провалился под лед ребенок, поступило 24 января.

Коляда пропустит Олимпиаду

Российский фигурист Михаил Коляда не сможет принять участия в Олимпийских играх в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. Как сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), 26-летний спортсмен сдал положительный ПЦР-тест перед вылетом на сбор в Красноярск.

Забравшийся на Крымский мост мужчина потребовал денег

Мужчина забрался на Крымский мост в центре Москвы, требуя выплаты денег от работодателя. Спасатели на автокране подняли мужчине наличные. Он их тщательно пересчитал, после чего согласился спуститься вниз. На мосту мужчина просидел 2,5 часа.

США пригрозили оставить Россию без электроники

Власти США готовятся ограничить поставки электроники в Россию в случае вторжения ее войск на территорию Украины. Ограничения могут распространяться на такие важнейшие отрасли промышленности, как искусственный интеллект, морское дело, оборона и гражданская авиация, а также в более широком плане, включая потребительскую электронику.

Застрявшие в Стамбуле россияне подняли бунт

В аэропорту Стамбула из-за снегопада застряли несколько сотен россиян, ранее прилетевших в Турцию по путевкам, сообщает BFM. В СМИ появилась информация, что российские туристы устроили в аэропорту шествие в знак протеста.

Ограбившего вдову Градского задержали в метро

Одного из подозреваемых в разбойном нападении на вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко удалось задержать в столичном метро при помощи камер с системой распознавания лиц.

США решили вытеснить российский газ из Европы