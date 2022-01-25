Саакашвили предсказал захват Россией порта в Поти

Глава украинского исполкома реформ, отбывающий срок в тюрьме в Рустави бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что «в случае осуществления Россией широкомасштабных планов против Украины одновременно произойдет захват ею территории (примыкающей к Абхазии) Мегрелии путем военных рейдов», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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По его словам, в частности, Россия захватит порт города Поти, чтобы тот не мог быть использован Западом. Также целью России в этом случае будет недопущение строительства нового грузинского порта в Анаклия на границе с Абхазией, утверждает Саакашвили.

Он заявил, что о таком сценарии получил информацию во время последнего визита в Америку от «очень информированного источника». Саакашвили также сказал, что американские военные в штате Луизиана отрабатывали на уровне бригады учения по защите Анаклии. Он отметил, что власти Грузии знают о таком возможном сценарии, но ничего не предпринимают.

Бывший президент Грузии заявил также, что Россия якобы хотела сделать это еще в 2009 году, «но мы смогли избежать с помощью вмешательства (тогда) вице-президента Джо Байдена».