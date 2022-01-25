Джонсон заявил о готовности встретиться с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности провести новую беседу с президентом РФ Владимиром Путиным с целью обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает Sky News.
«Цель России состоит в том, чтобы держать силы НАТО подальше от своих границ. Если это так, то сложно представить себе что-то более контрпродуктивное, чем вторжение на Украину. Мои достопочтенные друзья — министр иностранных дел и министр обороны Великобритании — уже донесли соответствующую мысль до Путина и я, конечно, готов вновь с ним побеседовать», — приводятся в материале слова Джонсона.
Он отметил, что Британия готова решить любые оправданные обеспокоенности России посредством «честной дипломатии». Однако возможно это будет только в случае ненападения на Украину, предупредил Джонсон.
По словам премьер-министра, Великобритания пытается сочетать «дипломатию и сдерживание», проводя свою политику в отношении Москвы, но «без колебаний введет более жесткие санкции против РФ», если вторжение все же состоится.