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42 минуты назад

Джонсон заявил о готовности встретиться с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности провести новую беседу с президентом РФ Владимиром Путиным с целью обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает Sky News.

Джонсон заявил о готовности встретиться с Путиным
Фото: ReutersReuters

«Цель России состоит в том, чтобы держать силы НАТО подальше от своих границ. Если это так, то сложно представить себе что-то более контрпродуктивное, чем вторжение на Украину. Мои достопочтенные друзья — министр иностранных дел и министр обороны Великобритании — уже донесли соответствующую мысль до Путина и я, конечно, готов вновь с ним побеседовать», — приводятся в материале слова Джонсона.

Он отметил, что Британия готова решить любые оправданные обеспокоенности России посредством «честной дипломатии». Однако возможно это будет только в случае ненападения на Украину, предупредил Джонсон.

По словам премьер-министра, Великобритания пытается сочетать «дипломатию и сдерживание», проводя свою политику в отношении Москвы, но «без колебаний введет более жесткие санкции против РФ», если вторжение все же состоится.

В мире,Борис Джонсон,Владимир Путин,НАТО,
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