Джонсон заявил о готовности встретиться с Путиным

«Цель России состоит в том, чтобы держать силы НАТО подальше от своих границ. Если это так, то сложно представить себе что-то более контрпродуктивное, чем вторжение на Украину. Мои достопочтенные друзья — министр иностранных дел и министр обороны Великобритании — уже донесли соответствующую мысль до Путина и я, конечно, готов вновь с ним побеседовать», — приводятся в материале слова Джонсона.