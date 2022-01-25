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23 минуты назад

Еврокомиссия оценила влияние "омикрона" на экономику ЕС

Быстрое распространение разновидности коронавируса типа "омикрон" окажет влияние на экономику Европы, однако не остановит тренд на ее восстановление. Об этом во время выступления в комитете Европарламента заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Еврокомиссия оценила влияние "омикрона" на экономику ЕС
Фото: ReutersReuters

"ВВП вряд ли в ближайшее время останется неподверженным влиянию быстрого распространения "омикрона". Однако мы не ожидаем, что восстановление экономики прекратится", - отметил Домбровскис.

По его словам, Евросоюз столкнулся с сильнейшим за многие десятилетия экономическим кризисом, который начался в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Лишь недавно, после ослабления большинства локдаунов, стал наблюдаться тренд на восстановление экономики.

По последнему прогнозу Еврокомиссии, в 2022 году рост ВВП Евросоюза ожидается на уровне 4,3%. 19 января Международная организация труда (МОТ) дала прогноз, что мировой рынок труда будет восстанавливаться медленнее из-за новой разновидности коронавируса, и показатели все так же будут хуже, чем до пандемии.

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