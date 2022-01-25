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56 минут назад

СБУ ликвидировала "управлявшуюся из России" банду

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об обезвреживании преступной группировки, деятельность которой контролировали российские спецслужбы.

СБУ ликвидировала "управлявшуюся из России" банду
Фото: ТАССТАСС

«В ходе масштабной операции, проведенной в Житомире и Харькове, украинские контрразведчики обезвредили организованную преступную группировку, которую координировали представители спецслужб РФ», - говорится в сообщении СБУ.

Представители спецслужбы задержали двоих человек, которые, предположительно, являются организаторами банды. Один из двух задержанных – гражданин России.

Украинские силовики считают, что группа готовилась к совершению серии разбойных нападений на государственные и коммерческие объекты городской инфраструктуры с целью «дестабилизации внутренней обстановки в регионах».

СБУ обвинила спецслужбы России в ложных сообщениях об угрозе взрыва на Украине

В ходе обысков у лидеров группировки были обнаружены черновики с планами нападений, технические устройства радиочастотного угнетения, средства связи, компьютеры и электронные носители «с доказательствами противоправной деятельности».

Следственные действия продолжаются.

Ранее глава украинского Совета безопасности Алексей Данилов обвинил Россию в организации кибератаки на сайты правительства Украины.

В мире,Алексей Данилов,Правительство Украины,СБУ,
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