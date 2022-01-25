«Отзовем всех»: страна-участница НАТО отказалась от войны на Украине

Хорватия в случае конфликта России и Украины отзовёт своих военных из сил НАТО в регионе, заявил президент страны Зоран Миланович. При этом Хорватия, по его словам, не имеет никакого отношения к вопросам расширения присутствия НАТО. Его цитирует портал Jutarnji.

Мы не только не будем отправлять военных, но если произойдет эскалация, отзовем всех до последнего хорватского военного. Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой американской внутренней политики, Джо Байдена и его администрации, которых я поддержал, — сказал Миланович.

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Несмотря на поддержку, по его словам, наблюдается опасное поведение в вопросах международной безопасности. Президент подчеркнул, что Хорватия не имеет отношения к расширению НАТО.

Смотрю сообщения, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — усиливает присутствие, отправляет разведывательные суда. Мы с этим не имеем ничего общего, и не будем иметь, это я вам гарантирую, — подчеркнул Миланович.

Великобритания отказалась посылать на Украину военных в случае эскалации конфликта, заявил официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона газете The Telegraph.

«Планов по отправке в регион боевых подразделений британских войск нет, однако рассматриваются санкции, если Россия пойдет дальше», — заявил представитель британского правительства.

Предположения о размещении британского военного контингента распространялись среди СМИ на фоне сообщений Минобороны Великобритании об отправке в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу дополнительных сил.

На данный момент Великобритания возглавляет в Эстонии группировку численностью 1,2 тысячи человек, куда входят 830 британских и более 300 французских военных. В Польше находятся 140 британских военнослужащих, на Украине на данный момент ― около ста военных специалистов.

Ранее Великобритания перебросила на Украину около 30 бойцов спецназа. Группа прибыла на Украину для обучения местных военных использовать новые противотанковые средства, переданные Британией.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде рассказала об отсутствии планов Стокгольма на вступление в НАТО. Цитату приводит ТАСС.

По ее словам, прямо сейчас вопрос о возможном вступлении в Североатлантический альянс не стоит на повестке дня. При этом Линде напомнила, что сейчас Швеция и Финляндия — самые близкие партнеры НАТО.

Ранее глава шведского МИД заявила, что риск нападения России на Украину реален, более того, он возник по вине Москвы.

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«Это сказывается на напряженности во всем нашем регионе. И что еще более серьезно для нашей безопасности, так это требования, которые выдвинула Россия [во время переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности]», — подчеркнула дипломат.

Оценивая угрозу для самой Швеции, Линде подтвердила, что она также присутствует.

НАТО направляет дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении Североатлантического альянса. В частности, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, а Франция объявила о готовности перебросить силы в Румынию.

Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолёты в места дислокации в Восточной Европе, усиливая таким образом сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг неё, — говорится в опубликованном на сайте НАТО заявлении.

Отмечается, что Испания отправляет в Восточную Европу военные корабли и думает об отправке истребителей в Болгарию. Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль, а также наземные силы в боевую готовность. Кроме того, США изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге Альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал намерения союзников. Он подчеркнул, что организация продолжит принимать все необходимые меры для защиты.

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о реакции стран Запада на возможную эскалацию на Украине. Его слова приводит «Интерфакс».

Немецкий политик отметил, что ситуация в регионе серьезная. В связи с этим власти ФРГ намерены действовать сообща с европейскими партнерами и НАТО в случае возможной эскалации на Украине, добавил он.

Шольц подчеркнул, что это относится и к вопросу нарушения территориальной целостности.

«Мы не потерпим этого. А в случае, если это произойдет, мы будем реагировать сообща, это повлечет за собой серьезные последствия», — предупредил он.

Ранее Шольц призвал власти России к деэскалации вокруг Украины и сокращению войск у границ с ней. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что, хотя Москва не собирается ни на кого нападать, она считает необходимостью оставить свои войска у границы с Украиной.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Чехия может отправить на Украину своих военных, если Киев направит соответствующий запрос и Прага его одобрит.

Об этом она рассказала в интервью Nezávislý Deník.

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«Украина — наш партнёр. Партнёр НАТО и партнёр Чешской Республики... Украина является хорошим партнёром НАТО. Украина заслуживает самостоятельно решать собственную судьбу. Если Чехию попросят прислать солдат на Украину, мы готовы это рассмотреть. У нас есть воля помочь Украине», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Чехии Яна Цехмайстерова заявила, что военное ведомство готово направить в помощь Украине артиллерийские снаряды.

Глава Минобороны США Ллойд Остин распорядился привести в состояние повышенной боевой готовности примерно 8500 военных, чтобы при необходимости отправить их в Европу. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он добавил, что окончательное решение об отправке контингента ещё не принято. В США надеются, что конфликт вокруг Украины можно будет решить дипломатическим путём.

В Европу могут направить боевые и транспортные подразделения, разведчиков, авиацию, а также медиков. Пока эти войска находятся в состоянии повышенной боеготовности.

Решение о переброске военных связано с ситуацией вокруг Украины — США опасаются, что Россия нападёт на республику. По словам Кирби, президент США Джо Байден дал приказ нарастить боевую готовность. Представитель Пентагона подчеркнул, что это делается, чтобы Штаты могли поддержать и помочь НАТО в случае начала активных боевых действий.

Кирби добавил, что американские военные инструкторы не покидали Украину.

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«Нет решений о перемещении наших инструкторов на Украине, но, как я говорил много раз, мы постоянно отслеживаем ситуацию и готовы сделать всё необходимое для их безопасности», — заключил он.

Ранее в Госдепартаменте решили, что семьи сотрудников американского посольства в Киеве должны будут покинуть Украину. Из страны также могут уехать те, кто не выполняет чрезвычайные задачи. Источники New York Times сообщали, что при необходимости Белый дом может направить в Европу до 50 000 американских солдат.

Президент США Джо Байден не планирует отправлять американские войска на Украину даже в случае вторжения сил России на ее территорию. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По информации издания, причина отказа Байдена от непосредственного участия в российско-украинской войне заключается в том, что Вашингтон не имеет договорных обязательств перед Киевом.

«Война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая потенциал ее распространения на всю Европу, дестабилизации региона и эскалации до пугающей степени риска обмена ядерными ударами», — отмечает AP.

Как пишет агентство, война против России на Украине может сильно ударить по ресурсам США и привести к большим человеческим жертвам. При этом администрация американского президента пытается сосредоточиться на Китае как на главной угрозе безопасности Соединенных Штатов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США сочтут вторжением любое передвижение российских войск через украинскую границу. По ее словам, Вашингтон и его союзники дадут «скорый и жесткий» ответ Москве в случае ее вторжения на Украину.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность увеличения своего присутствия на востоке. Об этом он сообщил после переговоров с главами МИД Швеции и Финляндии, передает РИА «Новости».

«Это может включать дополнительное размещение боевых групп НАТО, это будет осуществляться пропорционально в соответствии с нашими международными обязательствами, чтобы повысить уровень безопасности в Европе для всех нас», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность переброски в Восточную Европу части своих войск, базирующихся в Западной Европе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник в НАТО.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщала, что президент США Джо Байден планирует размещение американских войск, авиации и флота в странах Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации с Украиной.

Собеседник издания уточнил, что высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий для противодействия России. Один из вариантов предполагает отправку от тысячи до пяти тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью «десятикратного увеличения» их численности в случае ухудшения ситуации.

Заявления НАТО об увеличении контингента и стягивание сил и средств на восточный фланг усиливают напряжённость в сфере безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Ранее на сайте альянса появилось сообщение, в котором говорится, что НАТО усилит свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. В частности, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли и думает об отправке истребителей в Болгарию, а Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию. США в свою очередь изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге альянса.

«Что касается конкретных действий, мы видим с вами заявления, которые публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента, и стягивание сил и средств на восточный фланг. Всё это приводит к тому, что напряжённость растёт», — отметил Песков.

Он также обратил внимание, что это происходит не из-за России, а из-за действий НАТО, США и за счёт распространяемой ими информации. По его мнению, активность НАТО у российских границ не может игнорироваться военными страны. При этом вопрос, можно ли считать участие кораблей Балтийского флота в учениях переброской сил альянса, он предложил Минобороны.

«Всё-таки имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться», — заключил официальный представитель Кремля.

В декабре 2021 года МИД РФ опубликовал проекты документов о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО. Согласно одному из них, Москва и Вашингтон не должны использовать территорию других государств для подготовки или реализации вооружённого нападения, направленного против друг друга. Кроме того, США обязаны отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток и от приёма в альянс государств, ранее входивших в СССР.

Консультации с США по этим вопросам состоялись 10 января в Женеве, 12 января переговоры продолжились в Брюсселе в рамках заседания Совета Россия — НАТО и 13 января — в Вене на совещании Постоянного совета ОБСЕ.