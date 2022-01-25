Канада призвала семьи дипломатов, работающих в диппредставительстве страны в Киеве , покинуть Украину. Об этом пишет издание The Globe and Mail со ссылкой на источники.

На фоне сообщений об эвакуации посольств Пентагон объявил о готовящейся переброске 8,5 тысячи американских военных в Европу для усиления НАТО. Официальный представитель военного ведомства Джон Кирби уточнил, что окончательное решение еще не принято, но после получения соответствующего приказа солдаты прибудут в назначенные точки в течение пяти суток.