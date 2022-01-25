В Греции и Турции — природная аномалия. 25 января в Анталье начался сильнейший с 1993 года снегопад. В Стамбуле отменили занятия в университетах, свою работу приостанавливал международный аэропорт. Там, где нет газа, квартиры местных жителей стали похожи на склепы.