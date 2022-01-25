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27 минут назад

Турцию и Грецию накрыли сильнейшие снегопады

В Греции и Турции — природная аномалия. 25 января в Анталье начался сильнейший с 1993 года снегопад. В Стамбуле отменили занятия в университетах, свою работу приостанавливал международный аэропорт. Там, где нет газа, квартиры местных жителей стали похожи на склепы.

1/14 Во время снегопада в Стамбуле, Турция, 24 января 2022 года
Фото: Emrah Gurel/AP
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2/14 Люди идут пешком вдоль проезжей части во время сильного снегопада в Афинах, Греция, 24 января 2022 года
Фото: Thanassis Stavrakis/AP
3/14 Храм Парфенон на вершине холма Акрополя во время сильного снегопада в Афинах, Греция, 24 января 2022 года
Фото: Alkis Konstantinidis/Reuters
4/14 Многие водители застряли на дороге из-за сильного снегопада в Стамбуле, Турция, 24 января 2022 года
Фото: Anadolu Agency/Getty Images
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5/14 Во время снегопада в Афинах, Греция, 25 января 2022 года
Фото: Thanassis Stavrakis/AP
6/14 Во время снегопада в Стамбуле, Турция, 24 января 2022 года
Фото: Anadolu Agency/Getty Images
7/14 Во время снегопада в Афинах, Греция, 24 января 2022 года
Фото: Louiza Vradi/Reuters
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8/14 Во время снегопада в Стамбуле, Турция, 24 января 2022 года
Фото: Anadolu Agency/Getty Images
9/14 Во время снегопада в Стамбуле, Турция, 24 января 2022 года
Фото: Emrah Gurel/AP
10/14 Храм Зевса накрыло снегом во время снегопада в Афинах, Греция, 24 января 2022 года
Фото: Louiza Vradi/Reuters
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11/14 Во время снегопада в Афинах, Греция, 24 января 2022 года
Фото: Louiza Vradi/Reuters
12/14 Дети играют во время снегопада в Афинах, Греция, 24 января 2022 года
Фото: Stelios Misinas/Reuters
13/14 Пляж в Афинах во время снегопада, Греция, 24 января 2022 года
Фото: Costas Baltas/Reuters
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14/14 Люди на пляже в Афинах во время снегопада, Греция, 24 января 2022 года
Фото: ostas Baltas/Reuters

«Если брать отели, которые не имеют обогрева, а только кондиционеры, то делать тут, конечно, нечего — можно окоченеть. Сырость дикая», — рассказала порталу TourDom.ru проживающая в Анталье турагент Мария Шекер.

Вторник объявлен выходным днем в нескольких регионах Греции, где экстремальные погодные условия привели к повышенной опасности. Там не работают служащие ряда госучреждений, закрыты учебные заведения всех уровней, детские сады, приостановлена работа частных предприятий.

Обильные снегопады и сильное понижение температуры принес циклон «Элпис». Из-за обрыва проводов без электричества и интернета остаются около десятка районов Афин и пригородов. На скоростной автомагистрали «Аттики одос», ведущей в Афинский международный аэропорт, застряли сотни машин. Власти подключили пожарных и армию для того, чтобы эвакуировать водителей.

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