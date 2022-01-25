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49 минут назад

Эвакуируйтесь: Американский комик сравнил Украину с Афганистаном

Комик Тревор Ноа в новом выпуске своего The Daily Show пошутил об украинском кризисе и посоветовал украинцам эвакуироваться, проведя параллели с окончанием операции США в Афганистане. Внимание на это обратил Telegram-канал «Политика Страны»

Эвакуируйтесь: комик сравнил Украину с Афганистаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы я был украинцем, то подстраховался бы. Глядя на то, как это было в Афганистане, купил бы билет на эвакуационный рейс», - сказал Ноа.

Аспирант Школы правительства и госслужбы имени Буша Бенджамин Гилтнер ранее вспоминал о Войне во Вьетнаме, комментируя призывы отправить на Украину американских военных. В своей статье для Newsweek он заявил, что попытка США «показать русским свою силу» раньше не приводила ни к чему хорошему.

Гилтнер задался вопросом, «в чем, собственно, состоит интерес национальной безопасности США на Украине». Он отмечал, что США остались во Вьетнаме, чтобы «продемонстрировать свою решимость не дать Советам осмелиться бросить вызов» американцам.

По его мнению, смерть 58 тысяч американцев и более 500 тысяч вьетнамцев, падение Сайгона в 1975 году, «после которого не было никакого международного крестового похода во главе с СССР, превратило Вьетнамскую войну в бессмысленную и трагическую».

Также автор упомянул Афганистан и 20-летнее присутствие США в стране, которое не предотвратило мгновенный переворот после ухода американской армии.

В мире,Newsweek,
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