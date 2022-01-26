Украина сообщила о ранении двух своих военнослужащих в Донбассе

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения из-за обстрела силами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республики (ДНР и ЛНР) ряда позиций на линии разграничения в Донбассе. Сообщение об этом появилось на странице штаба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Фото: Pavlo / Bagmut Ukrinform / globallookpress.com Pavlo / Bagmut Ukrinform / globallookpress.com

По данным украинского командования, за прошедшие сутки ополчение как минимум пять раз открывало огонь в направлении Марьинки, Широкино и Пищевика. Были применены в том числе противотанковые гранаты, крупнокалиберные пулеметы и беспилотники.

«В результате действий противника двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в медицинских учреждениях», — говорится в сообщении. Отмечается, что один из них находится в удовлетворительном состоянии, другой — в состоянии средней степени тяжести.

В свою очередь, представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) прекращения огня в Донбассе также сообщили о нарушении Киевом условий перемирия. Обстрелы совершены в направлении следующих населенных пунктов: «Васильевка, Спартак, Донецк (поселок шахты "Трудовской", поселок Горняк), Октябрь, Белая Каменка, Дзержинское», — написали наблюдатели в своем Telegram. Потерь среди мирных жителей и бойцов Народной милиции нет.