The Hill: Россию стоит пригласить в НАТО

Предполагаемое вторжение России на Украину и последующая реакция НАТО может привести к Третьей мировой войне, пишет профессор экономики Бостонского университета Лоуренс Котликофф в своей статье для The Hill. По его словам, избежать этого можно с помощью приглашения Москвы в альянс.