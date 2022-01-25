В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 78.64EUR 88.93
Войти в почту
12 минут назад

The Hill: Россию стоит пригласить в НАТО

Предполагаемое вторжение России на Украину и последующая реакция НАТО может привести к Третьей мировой войне, пишет профессор экономики Бостонского университета Лоуренс Котликофф в своей статье для The Hill. По его словам, избежать этого можно с помощью приглашения Москвы в альянс.

The Hill: Россию стоит пригласить в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вступление России в НАТО немедленно устраняет две имеющиеся проблемы. Фактически Россия согласится урегулировать свой спор с Украиной мирным путем, а нынешние союзники по НАТО фактически согласятся на мирный договор с Россией", - считает Котликофф.

С точки зрения профессора, со временем Москве следует предложить и вступить в Евросоюз. По его мнению, ЕС является идеальной моделью, которая объединила в одну команду государства, воевавшие друг с другом на протяжении столетий.

"Сейчас не 1942 год. И не 1962 год. Прошло 30 лет после окончания холодной войны - самое время отбросить недоверие и начать строить теплый и прочный мир между бывшими и будущими друзьями", - подчеркнул Котликофф.

Ранее сообщалось, что США отказались идти на уступки России по вопросам безопасности.

Последние новости
В мире,НАТО,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители