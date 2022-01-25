В Польше призвали помолиться за Украину

Председатель Конференции епископата католической церкви в Польше Станислав Гондецкий объявил 26 января днем поста и молитвы за мир на Украине. Его заявление приводится на сайте Конференции.
Призыв Гондецкого к верующим стал ответом на слова папы Римского Франциска, который выразил обеспокоенность в связи с напряженной ситуацией вокруг Украины и попросил помолиться о мире.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс очень высока. По его словам, украинские власти концентрируют огромное количество сил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР, и «характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям».
При этом Пентагон на фоне заявлений СМИ и западных политиков о возможном «вторжении» России на Украину привел в состояние повышенной готовности к переброске в Европу около 8,5 тыс. военнослужащих, но решений об их отправке пока нет.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», утверждая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению Москвы, заявления об «агрессии РФ» применяются как предлог, чтобы разместить большее количество военной техники НАТО вблизи российских границ.