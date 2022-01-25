В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
28 минут назад

Женщина проверила спам и узнала, что стала миллионершей

Жительница США случайно узнала, что выиграла $3 млн, проверив папку со спамом в своей электронной почте, сообщает The Guardian.

Женщина проверила спам и стала миллионершей
Фото: Michigan LotteryMichigan Lottery

55-летняя Лаура Спирс из Мичигана 31 декабря купила на сайте электронный лотерейный билет, однако забыла про сам розыгрыш, который состоялся 21 января. Оказалось, американка выиграла $3 млн, но не подозревала об этом, пока не зашла в свою почту.

"Я искала пропавшее письмо от кого-то, поэтому решила проверить спам. Именно там я увидела, что сорвала джекпот", - комментирует женщина.

По словам Лауры, она не сразу поверила, что это правда, но, проверив итоги розыгрыша, убедилась, что вошла в число счастливчиков.

"Я до сих пор в шоке, что выиграла три миллиона долларов", - поделилась Спирс.

Женщина рассказала, что планирует потратить выигрыш на свою семью и надеется выйти на пенсию раньше, чем планировала.

Ранее мужчина выиграл в лотерею $2 млн, несколько лет зачеркивая одни и те же числа.

Последние новости
В мире,The Guardian,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители