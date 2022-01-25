Обзор иноСМИ: украинцы-рабы в Польше и будущее России в НАТО

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«Пригласите Россию вступить в НАТО»

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Американский экономист Лоренс Котликофф в своей статье для The Hills предложил «немедленно» пригласить Россию вступить в НАТО, чтобы предотвратить Третью мировую. По его словам, в таком случае Москве пришлось бы соблюдать устав альянса, который требует от его членов «…урегулировать любые международные споры, в которые они могут быть вовлечены, мирными средствами таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир, безопасность и справедливость».

По мнению Котликоффа, как только Россия станет членом НАТО, ее страх перед западным альянсом у границ рассеется. Более того, она будет обязана мирно урегулировать свои конфликты с Украиной. Это также поможет вступлению Украины в альянс, подчеркнул автор. Со временем России следует предложить присоединиться к ЕС, добавил он. Гениальность ЕС заключается в том, что страны, воевавшие на протяжении столетий, стали членами одной команды, одной организации и одной семьи, отметил экономист.

«Считают украинцев рабами»: футболист о работе в Польше

Бывший футболист киевского «Динамо» и нескольких польских клубов Олег Маик рассказал о негативном отношении к украинцам в Польше. Как сообщает «Обозреватель», во время выступлений за команды этой страны Маик столкнулся с травлей.

По словам футболиста, больше всего в Польше его удивило отношение к украинцам: «Они считают нас своими рабами. У меня был случай в «Дрвенце», когда я забил гол и после матча ко мне подходит вице-президент и говорит: «Мы не очень тобой довольны». Это очень комично выглядело. Что я еще должен делать, если я забил гол?».

«Запад уничтожает Украину военной истерией»

Украинский политический и общественный деятель Дмитрий Спивак в свой статье для «Страны» заявил, что Запад уничтожает украинскую экономику, «создавая военную истерию». Он отметил, что уже четыре месяца США и Британия «нагнетают истерию по поводу широкомасштабного вторжения на Украину».

Из-за этого страну покидает бизнес, останавливаются начатые проекты и экономика находится в «крутом пике». Последним гвоздем в экономику Украины он назвал заявления американцев о возможной эвакуации своего посольства в Киеве, которые стали «четким сигналом инвесторам немедленно выводить деньги и покидать эту территорию». По мнению Спивака, на Западе «играют в свои игры, пикируются с Россией и отлично зарабатывают на кризисах, которые сами создают», а судьба Украины их «не интересует».

США грозят России экспортным оружием

Администрация президента США Джо Байдена угрожает использовать против России новый экспортный контроль, чтобы нанести удар по стратегическим российским отраслям - от искусственного интеллекта и квантовых вычислений до гражданской аэрокосмической отрасли. Как отмечает The Washington Post, такие меры могут быть применены в случае эскалации украинского кризиса.

Администрация США потенциально способна лишить российских граждан некоторых смартфонов, планшетов и игровых приставок, подчеркивает WP. Ранее подобное «оружие» Вашингтон применял лишь единожды - против китайской компании Huawei (имеется в виду правило об иностранных товарах прямого назначения, которое поспособствовало обвалу выручки Huawei почти на 30 процентов). WP отмечает, что в мире почти нет полупроводниковых элементов, которые не были ,s сделаны с использованием американского ПО или оборудования. США могут попытаться заставить компании прекратить экспорт такой продукции в РФ.

Швеция играет мускулами в мирном Готланде

Швеция увеличила свое военное присутствие на острове Готланд в Балтийском море. Как отмечает ZDF, из-за тлеющего конфликта на Украине скандинавская страна внимательно следит за действиями России в Балтийском море.