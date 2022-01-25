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33 минуты назад

В Раде рассказали о секретном бункере украинских властей

В Украине есть подземный комплекс, где могут разместиться не только депутаты Верховной Рады, но и аппарат парламента, и администрация президента. Об этом в эфире «Украины 24» рассказал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

В Раде рассказали о секретном бункере украинских властей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не знаю, можно об этом рассказывать или нет – не помню, есть ли там гриф «Секретно». Я знаю, где это помещение. Скажу в общих чертах: это в тайном месте под землей, это подземные бункеры», – сказал он.

По словам Олега Ляшко, бункеры были построены на случай ядерной войны еще при СССР. В большом подземном комплексе есть все необходимое и для жизни, и для работы около 1000 человек.

«Там возможно автономное проживание в течение нескольких месяцев, есть запасы еды и воды. Там планировалось размещение органов управления высших органов власти УССР – оно по наследству перешло Украине. Это помещение рассматривается как запасной комплекс для работы парламента Украины и органов власти страны», - пояснил он.

Парламентарий сравнил комплекс со ставкой Гитлера «Вервольф».

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Власти США, ЕС и лидеры G7 уже пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину.

При этом Россия категорически отвергает обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», утверждая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» применяются как предлог, чтобы разместить большее количество военной техники НАТО вблизи российских границ.

В мире,Олег Ляшко,Администрация Президента РФ,Верховная Рада,НАТО,ЕС,
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