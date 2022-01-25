Анталью занесло снегом

Впервые за 29 лет в центре Антальи на юге Турции выпал снег. Как сообщает газета Hurriyet, с 21 января метель бушует на северо-западе страны, а в последние дни осадки добрались и до южных регионов.

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Сильнее всего от непогоды пострадал Стамбул — 25 января его власти запретили жителям использовать личный автотранспорт до 13:00, а в местном аэропорту были приостановлены все рейсы. В нескольких районах Мраморного моря высота сугробов достигает до 50-60.

Синоптики прогнозируют, что осадки в Стамбуле и других регионах продолжатся до пятницы, а их интенсивность снизится в среду. Сейчас на ряде автотрасс республиканского значения образовались пробки и заторы как из-за большого количества снега, так и из-за аварий. Кроме того, трасса между Анкарой и Стамбулом оказалась перекрыта на несколько часов.