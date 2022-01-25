Токаев уволил родственника Назарбаева с поста главы ЦИК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Берика Имашева с должности председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Вместо него главой ЦИК назначен сенатор Нурлан Абдиров, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт президента республики.
При этом, как отмечает Telegram-канал ORDA, Имашев является родственником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он сват его старшей дочери, депутата Дариги Назарбаевой.
Напомним, до этого два зятя Назарбаева уже были уволены из компаний «Казтрансгаз» и «Казтрансойл». Кроме того, муж средней дочери бывшего президента покинул пост главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
Ранее в Казахстане подсчитали общий ущерб от прошедших беспорядков. С учетом затрат на ремонт пострадавших зданий и порчи имущества его размер составляет 136,8 млрд тенге ($313,6 млн).
Всего в ходе январских беспорядков в Казахстане пострадал 351 объект недвижимости, из них 45 зданий госорганов и 306 коммерческих объектов. Ущерб зафиксирован в восьми регионах страны: в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях, а также в Алма-Ате и Шымкенте.