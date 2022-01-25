Токаев уволил родственника Назарбаева с поста главы ЦИК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Берика Имашева с должности председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Вместо него главой ЦИК назначен сенатор Нурлан Абдиров, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт президента республики.

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При этом, как отмечает Telegram-канал ORDA, Имашев является родственником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он сват его старшей дочери, депутата Дариги Назарбаевой.

Напомним, до этого два зятя Назарбаева уже были уволены из компаний «Казтрансгаз» и «Казтрансойл». Кроме того, муж средней дочери бывшего президента покинул пост главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Ранее в Казахстане подсчитали общий ущерб от прошедших беспорядков. С учетом затрат на ремонт пострадавших зданий и порчи имущества его размер составляет 136,8 млрд тенге ($313,6 млн).