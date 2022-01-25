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32 минуты назад

Аэропорты Узбекистана прекратили работу

Все аэропорты Узбекистана приостановили работу из-за перебоев с электроэнергией. Ввиду отсутствия электричества пассажиры не могут пройти досмотр, а некоторые самолеты уходят на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба оператора Uzbekistan Airports в своем Telegram-канале.

Аэропорты Узбекистана прекратили работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что проблемы с электричеством наблюдаются в аэропортах Намангана, Андижана, Ферганы, Термеза, Карши, Ургенча, Бухары, Нукуса и Самарканда.

«На данный момент электричество есть только в аэропорту города Навои», — говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в трех странах, объединенных одной энергосистемой: в Казахстане, Киргизии и в Узбекистане.

Так, в Казахстане электричество пропало в части населенных пунктов на юге страны утром 25 января. В Бишкеке же электричества не стало около полудня, как и в городе Ош, а также некоторых районах Чуйской и Иссык-Кульской областей. В Ташкенте из-за с отключения электричества остановилось метро.

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