Аэропорты Узбекистана прекратили работу

Все аэропорты Узбекистана приостановили работу из-за перебоев с электроэнергией. Ввиду отсутствия электричества пассажиры не могут пройти досмотр, а некоторые самолеты уходят на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба оператора Uzbekistan Airports в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что проблемы с электричеством наблюдаются в аэропортах Намангана, Андижана, Ферганы, Термеза, Карши, Ургенча, Бухары, Нукуса и Самарканда.

«На данный момент электричество есть только в аэропорту города Навои», — говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в трех странах, объединенных одной энергосистемой: в Казахстане, Киргизии и в Узбекистане.