Пока вы спали: переброска войск НАТО и замена российскому газу

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Фото: ТАСС ТАСС

Украина нашла замену российский газу

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Руководитель ООО «Нафтогаз Тепло» Виталий Михайле заявил о начале перехода украинских ТЭЦ и ТЭС на щепу, солому и переработанный мусор, чтобы добиться сокращения потребления газа. Он оценил объем финансирования для модернизации ТЭЦ примерно в $900 млн., пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты усомнились в рентабельности такого перехода, напомнив, что даже свежая щепа генерирует «примерно в два раза меньше энергии, чем, например, уголь», а для обеспечения ТЭЦ новым видом топлива придется создавать огромные хранилища, менять оборудование и обеспечивать пожаробезопасность.

США создают газовый союз против России

Представители администрации Джо Байдена ведут переговоры с Катаром о возможности поставок в Европу природного газа в случае резкого обострения ситуации вокруг Украины. Также Вашингтон обсуждает вопрос поставок с рядом других стран – экспортеров газа, пишет «Независимая газета».

При этом ЕС получает более 40% газа из России и резко нарастить поставки СПГ на фоне повышенного спроса на этот вид топлива будет крайне непросто. Сейчас Катар, который является одним из крупнейших производителей СПГ в мире, поставляет в Европу около 5% газа, а азиатским странам – около 75%.

Рубль и фондовый рынок продолжили падение

Российская национальная валюта и фондовый рынок 24 января упали к минимумам октября 2020-го года. Падение оказалось настолько серьезным, что Банк России объявил о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила, пишут «Известия».

Аналитики отмечают, что резкая реакция рынка вызвана исключительно новостями геополитического характера и не имеет ничего общего с фундаментальными макроэкономическими показателями. При этом в случае дальнейшего обострения украинского кризиса, по их словам, курс доллара может подняться выше 80 и даже 90 рублей.

НАТО ответило на предложения Москвы переброской войск

После провала переговоров о гарантиях безопасности Североатлантический альянс начал переброску войск на восток, а США и Великобритания эвакуацию сотрудников посольств на Украине, пишет «Независимая газета».

Эксперты обратили внимание на то, что пока переброска войск незначительная, а риторика в отношении Москвы изменилась. Россию обвиняют «уже не в подготовке к нападению на Украину, а в «непредсказуемом поведении»».

Футбольные фанаты предупредили о бойкоте матчей из-за Fan ID

Внедрение со следующего сезона системы Fan ID, персонифицированной карты для посещения соревнований, приведет к массовым бойкотам болельщиками матчей Российской премьер-лиги, Кубка России по футболу и домашних еврокубковых игр. С таким заявлением уже выступили фанатские объединения «Спартака» и «Зенита», пишет «Коммерсант».