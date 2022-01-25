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19 минут назад

Токаев уволил родственника Назарбаева с поста главы ЦИК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Берика Имашева с поста председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом 25 января сообщается на сайте президента.

Токаев уволил родственника Назарбаева с поста главы ЦИК
Фото: ТАССТАСС

Главой ЦИК назначен сенатор Нурлан Абдиров.

Имашев является родственником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он сват его старшей дочери, депутата Дариги Назарбаевой, отмечает Telegram-канал ORDA.

Ранее два зятя Назарбаева были уволены из компаний «Казтрансгаз» и «Казтрансойл». Муж средней дочери бывшего президента ушел с поста главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

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