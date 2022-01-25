Токаев уволил родственника Назарбаева с поста главы ЦИК

Имашев является родственником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева . Он сват его старшей дочери, депутата Дариги Назарбаевой, отмечает Telegram -канал ORDA.

Ранее два зятя Назарбаева были уволены из компаний «Казтрансгаз» и «Казтрансойл». Муж средней дочери бывшего президента ушел с поста главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен».