Корреспондент Fox News Питер Дуси рассказал, что президент США Джо Байден позвонил ему на мобильный телефон после «неприятного инцидента» в Белом доме. Об этом сообщает Fox News.
Байден назвал Дуси «глупым сукиным сыном», отвечая на вопрос об инфляции. После мероприятия в Белом доме корреспондент выкрикнул вопрос, является ли инфляция политическим бременем перед промежуточными выборами в конгресс, которые пройдут в конце 2022 года.
«Это отличный актив, дополнительная инфляция. Какой глупый сукин сын», - сказал Байден, произнеся вторую часть фразы шепотом (возможно, решив, что микрофон отключен).
По словам Дуси, Байден позвонил ему примерно через час после этого.
«Он сказал: "Ничего личного, приятель". <…> Мы поговорили о том, что надо двигаться вперед, я сказал ему, что всегда буду пытаться спросить что-то отличное от того, что спрашивают остальные. И он сказал: "Ты должен". Это цитата президента, так что я продолжу это делать», - рассказал корреспондент.
Когда ведущий Fox News Шон Хэннити спросил, принес ли Байден извинения, Дуси ответил: «Он прояснил ситуацию, и я ценю это». Он назвал этот разговор «приятным».
«Мир сейчас находится на грани чего-то вроде Третьей мировой войны. Я ценю, что президент выделил пару минут сегодня вечером, чтобы позвонить мне и прояснить ситуацию. Мне не нужно, чтобы кто-то извинялся передо мной. Он может называть меня как хочет, лишь бы это заставляло его говорить!» - заключил Дуси.