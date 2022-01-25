«Он сказал: "Ничего личного, приятель". <…> Мы поговорили о том, что надо двигаться вперед, я сказал ему, что всегда буду пытаться спросить что-то отличное от того, что спрашивают остальные. И он сказал: "Ты должен". Это цитата президента, так что я продолжу это делать», - рассказал корреспондент.