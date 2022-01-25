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30 минут назад

«Ничего личного»: Байден позвонил оскорбленному им журналисту

Корреспондент Fox News Питер Дуси рассказал, что президент США Джо Байден позвонил ему на мобильный телефон после «неприятного инцидента» в Белом доме. Об этом сообщает Fox News.

Байден назвал Дуси «глупым сукиным сыном», отвечая на вопрос об инфляции. После мероприятия в Белом доме корреспондент выкрикнул вопрос, является ли инфляция политическим бременем перед промежуточными выборами в конгресс, которые пройдут в конце 2022 года.

«Это отличный актив, дополнительная инфляция. Какой глупый сукин сын», - сказал Байден, произнеся вторую часть фразы шепотом (возможно, решив, что микрофон отключен).

По словам Дуси, Байден позвонил ему примерно через час после этого.

«Он сказал: "Ничего личного, приятель". <…> Мы поговорили о том, что надо двигаться вперед, я сказал ему, что всегда буду пытаться спросить что-то отличное от того, что спрашивают остальные. И он сказал: "Ты должен". Это цитата президента, так что я продолжу это делать», - рассказал корреспондент.

Когда ведущий Fox News Шон Хэннити спросил, принес ли Байден извинения, Дуси ответил: «Он прояснил ситуацию, и я ценю это». Он назвал этот разговор «приятным».

«Мир сейчас находится на грани чего-то вроде Третьей мировой войны. Я ценю, что президент выделил пару минут сегодня вечером, чтобы позвонить мне и прояснить ситуацию. Мне не нужно, чтобы кто-то извинялся передо мной. Он может называть меня как хочет, лишь бы это заставляло его говорить!» - заключил Дуси.

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