В ОБСЕ отреагировали на слова Кадырова о журналистке «Новой газеты»

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру заявила, что высказывание президента Чеченской республики Рамзана Кадырова о журналистке «Новой газеты» вызывает опасения. Об этом она написала на своей странице в Twitter, пишет «Газета.ру».

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По ее словам, высказывание Кадырова в сторону журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, которую он назвал террористом, — вредно и опасно. К тому же подобные заявления противоречат обязательствам ОБСЕ в вопросе свободы СМИ.

«Столь вопиющее устрашение и притеснение журналиста нельзя допускать», — подчеркнула Рибейру в своем сообщении.

Ранее Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что журналисты Каляпин и Милашина — террористы и призвал задержать их. По его словам, они «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев» — разрабатывают сценарии и «нашептывают на ухо своим персонажам поведение и тексты».