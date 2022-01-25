В ОБСЕ отреагировали на слова Кадырова о журналистке «Новой газеты»

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру заявила, что высказывание президента Чеченской республики Рамзана Кадырова о журналистке «Новой газеты» вызывает опасения. Об этом она написала на своей странице в Twitter, пишет «Газета.ру».
По ее словам, высказывание Кадырова в сторону журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, которую он назвал террористом, — вредно и опасно. К тому же подобные заявления противоречат обязательствам ОБСЕ в вопросе свободы СМИ.
«Столь вопиющее устрашение и притеснение журналиста нельзя допускать», — подчеркнула Рибейру в своем сообщении.
Ранее Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что журналисты Каляпин и Милашина — террористы и призвал задержать их. По его словам, они «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев» — разрабатывают сценарии и «нашептывают на ухо своим персонажам поведение и тексты».
В ответ на это высказывание главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что «Новая газета» напишет в Следственный комитет. Кроме того газета опубликовала заявление, согласно которому конфликт начался вследствие того, что «чеченские полицейские силой вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный жену своего политического оппонента». Уточняется, что речь идет о Зареме Мусаевой, жене бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева.