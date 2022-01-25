Хукстра заявил, что «это огромная дилемма, когда не хочется уходить слишком рано», но и «не хочется уходить слишком поздно, чтобы не подвергать опасности свой собственный народ». Он заявил, что для эвакуации «причин нет». Однако, по его словам, сотрудники, которые хотят вернуться в Нидерланды, могут это сделать, передает ТАСС со ссылкой на NOS.