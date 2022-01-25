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47 минут назад

Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину

Если сотрудники посольства Нидерландов в Киеве хотят покинуть Украину, они могут это сделать, сообщил глава МИД королевства Вопке Хукстра.

Хукстра заявил, что «это огромная дилемма, когда не хочется уходить слишком рано», но и «не хочется уходить слишком поздно, чтобы не подвергать опасности свой собственный народ». Он заявил, что для эвакуации «причин нет». Однако, по его словам, сотрудники, которые хотят вернуться в Нидерланды, могут это сделать, передает ТАСС со ссылкой на NOS.

Напомним, украинская сторона опровергла массовую эвакуацию дипломатов с Украины. В СНБО Украины сообщили о посольствах четырех стран, которые проводят эвакуацию (США, Великобритания, Австралия и Германия). Главы МИД Евросоюза пришли к выводу, что сейчас нет необходимости в каких-либо мерах, связанных с эвакуацией сотрудников дипмиссий с Украины.

В мире,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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