"Не нужны чужие войны": Болгары о конфликте вокруг Украины

«В течение трех недель в НАТО должны решить, какая страна будет помогать США, если Россия нападет на Украину. Во-первых, что за ужасная логика в этой братской заботе американцев об украинцах. Во-вторых, разве (президент США Джо) Байден не говорил на днях, что Россия в любой момент может вторгнуться на Украину, какие тогда три недели? Или США готовятся напасть на Россию и прикидывают, как поведут себя восточноевропейские страны? Гнильцой какой-то отдает от этих постоянных разговоров американцев о нападении России на Украину», - написал один из подписчиков.