"Не нужны чужие войны": Болгары о конфликте вокруг Украины

Читатели болгарской газеты Dnes, комментируя статью о том, что страна в течение трех недель страна должна определиться, как будет реагировать в случае эскалации конфликта на Украине, заявили, что Болгарии не нужны "чужие войны, тем более против России". Перевод статьи и комментариев размещен на портале ИноСМИ.
«В течение трех недель в НАТО должны решить, какая страна будет помогать США, если Россия нападет на Украину. Во-первых, что за ужасная логика в этой братской заботе американцев об украинцах. Во-вторых, разве (президент США Джо) Байден не говорил на днях, что Россия в любой момент может вторгнуться на Украину, какие тогда три недели? Или США готовятся напасть на Россию и прикидывают, как поведут себя восточноевропейские страны? Гнильцой какой-то отдает от этих постоянных разговоров американцев о нападении России на Украину», - написал один из подписчиков.
«Нам не нужны ни чужие армии, ни чужие войны, тем более против России», - считает другой.
Еще один читатель уверен, что у болгар нет причин воевать с Россией.
«Почему продажное правительство продолжает служить Америке и НАТО? А, я понял — потому что американцы, видите ли, решили, что Россия в любой момент может напасть на Украину. А нам зачем туда вмешиваться? А, потому что Америка хочет решать свои проблемы, но на чужой территории и используя чужую армию! Вот почему!», - добавил он.
«Дались нам эти укры, они ни в ЕС, ни в НАТО не входят, пусть сами решают свои проблемы с Россией», - написал еще один читатель.